أخبار عاجلة

أمريكا تمنح اللجوء لأكثر من 20 ألف أفغاني تعاونوا معها أثناء تدخلها ببلادهم -
جامعة "كاوست" تنتج مجموعة اختبار PCR بمكونات محليّة قيد التسويق -
"مسام" ينتزع أكثر من 1,200 لغم في اليمن خلال أسبوع -
ضبط مخالف يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة -
«البيطريين»: مجلس النقابة يصدَّق على لائحة المنح العلاجية الجديدة (تفاصيل) -
يلحق به أحمد فهمي.. محمد نور يغني «نجمه معدية» مع تريزيجيه في «الجيم» (فيديو) -
«الأطباء العرب»: توقيع مذكرة تفاهم مع «نبض» اللبنانية لرفع الوعي الصحي -
توفير 100 وحدة سكنية للمواطنين بمدينة رأس غارب ضمن مبادرة حياة كريمة (تفاصيل) -
فرحة بين طلاب الثانوية العامة «علوم» بالدقهلية بسبب امتحان الجيولوجيا (فيديو) -
«رقص ونيران ومهرجانات».. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالدقهلية (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

فرنسا تدخل الموجة الرابعة من وباء كورونا

Print
فرنسا تدخل الموجة الرابعة من وباء كورونا فرنسا تدخل الموجة الرابعة من وباء كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الفرنسية عن دخول البلاد في موجة رابعة من وباء ، مشيرة إلى أن الحكومة ستمضي قدما بخطة جديدة لمكافحة الفيروس.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال في أعقاب اجتماع الحكومة يوم الإثنين، إن الخطة تهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات، التي تشهد زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتشمل الخطة الغرامات المالية لغير الملتزمين بالقواعد، بما في ذلك ضرورة امتلاك تصريح صحي خاص يحصل عليه المطعمون لزيارة دور السينما والمطاعم، فيما سيكون التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا للكوادر الطبية في البلاد.

وتتضمن الخطة أكثر الإجراءات شدة في أوروبا لمحاربة فيروس كورونا، حيث شهدت فرنسا احتجاجات ضد الإجراءات الجديدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"ميقاتي": وتيرة تشكيل الحكومة بطيئة لكنها لن تكون مفتوحة

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا