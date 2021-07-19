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الصحة تطلق حملة "من دون يمناك لاعدمناك"

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الصحة تطلق حملة "من دون يمناك لاعدمناك" الصحة تطلق حملة "من دون يمناك لاعدمناك"

الصحة تطلق حملة

أطلقت (الصحة) اليوم حملة توعوية تحت شعار (من دون يمناك لاعدمناك) والتي تهدف إلى حث كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتقيد بالتدابير الوقائية، وذلك خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك ومن أهمها تجنب المصافحة، والتباعد الجسدي، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، التي تبين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس (كورونا)، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع. () الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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