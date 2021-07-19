تقرير دولي :تأثير جائحة كورونا على توظيف النساء أقوى من الرجال

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جنيف - " وكالة أخبار المرأة "

قال تقريرلمكتب العمل الدولى فى جنيف إن تأثير جائحة كورونا على سوق العمل كان أقوى على النساء مقارنة بالرجال متوقعا أن يقل عدد النساء اللاتى يمكنهن استعادة وظائفهن عن الرجال خلال فترة التعافى من الجائحة .وتوقع أن الخسائر غير المتناسبة فى الوظائف والدخل التى عانت منها النساء أثناء الجائحة ستستمر فى المستقبل القريب .

وكشف تقرير مكتب العمل الدولى أنه سيكون هناك عدد أقل من النساء العاملات في عام 2021 بحوالى 13 مليونا مقارنة بعام 2019 فى حين أن توظيف الرجال سوف يتعافى الى مستويات عام 2019 ..وقال " برغم أن نمو الوظائف المتوقع فى عام 2021 للنساء يفوق معدل نمو الرجال الا أنه لن يكون كافيا لاعادة النساء الى مستويات التوظيف السابقة للوباء اذ سيتم توظيف 43.2 فى المائة فقط من النساء فى سن العمل فى العالم فى عام 2021 مقارنة بـ 68.6 فى المائة من الرجال فى سن العمل .

وأظهر التقرير أن ثانى أعلى انخفاض فى عدد النساء العاملات خلال الجائحة كان فى الدول العربية حيث انخفضت عمالة النساء بنسبة 4.1 % مقابل 1.8 % فقط بين عامى 2019 و 2020 وذلك بعد الامريكتين اللتين شهدتا أكبر انخفاض فى عمالة المرأة نتيجة الوباء وبنسبة وصلت الى 9.4 % .

ونوه إلى أن توظيف النساء على المستوى العالمى انخفض بين عامي 2019 و 2020 بنسبة 4.2 % وبما يمثل انخفاضا قدره 54 مليون وظيفة بينما انخفض توظيف الرجال بنسبة 3 % .

وأدى الوباء إلى انخفاض عمالة المرأة فى آسيا والمحيط الهادى بنسبة 3.8 % مقابل 2.9 % للرجال .أما فى أوروبا وآسيا الوسطى فقد كانت النسبة 2.5 % و 1.9 % على التوالى .

وبين التقرير أن توظيف الرجال فى إفريقيا مثل أقل نسبة انخفاض فى جميع المناطق الجغرافية مع انخفاض بلغ 0.1 % فقط بينما انخفض توظيف النساء بنسبة 1.9 % وذلك بين عامى 2019 و 2020 .وذكر التقرير أن أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال فى عالم العمل والتى تفاقمت خلال جائحة كورونا ..من المرجح أن تظل قائمة فى المستقبل القريب .