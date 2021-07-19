أخبار عاجلة

وزير الاقتصاد الالماني : تمديد المساعدات المالية للشركات المتضررة -
تعرف على المدن الأشد حرارة على ظهر الكوكب: 13 «عربية» في المقدمة -
المشاط : الترويج وعرض الشراكات الناجحة والقصص التنموية -
الحبس 3 سنوات لهولندية في «تهريب كوكايين وأقراص مخدرة» بمطار الغردقة -
نائب محافظ بني سويف يتابع سير العمل في مشروعات «حياة كريمة» -
محطم آمال «ديوكوفيتش» ينتزع «الذهبية» من الروسى «خاشانوف» -
طهـران: مزاعـم واشنطن ولنـدن بضلوعنا في الهجوم على السفينة لا أساس لها من الصحة -
لاعب المنتخب الاوليمبي يكشف تفاصيل ازمة عبدالرحمن مجدي وعاملة الفندق -
أول رد فعل من الإسماعيلي على إيقاف عبد الرحمن مجدي وتحويله للتحقيق -
4.3 مليار دولار عجز الميزان التجاري التركي خلال يوليو الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صعوباتِ التعلُّمِ" تهنِّئُ القيادةَ والشعبَ السعوديَّ بحلولِ عيدِ الأضحى

Print
"صعوباتِ التعلُّمِ" تهنِّئُ القيادةَ والشعبَ السعوديَّ بحلولِ عيدِ الأضحى "صعوباتِ التعلُّمِ" تهنِّئُ القيادةَ والشعبَ السعوديَّ بحلولِ عيدِ الأضحى

رفع رئيسُ مجلس إدارة الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم الدكتور عثمانُ بنُ عبدِ العزيز بن عبد الله آل عثمان، باسمه، ونيابةً عن جميع أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي ومنسوبات الجمعية، وأسر ذوي صعوبات التعلُّمِ، والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم للقيادة الرشيدة ، والشعب السعودي الكريم، وجنودنا البواسل، والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين، وللأمة العربيةِ والإسلاميةِ أصدقَ التهنئاتِ، وأرقَّ التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٢.


وأضاف "آل عثمان" قائلاً: الحمد لله رب العالمين، الذي أعزنا بدين الإسلام العظيم، وأنعم علينا بالأمن والإيمان، وأكرمنا بحكومةٍ مباركةٍ وحكيمة تحرصُ على سلامة الإنسان، وصيانة المكان، والحكم بالعدل والإحسان، وقادت مملكتنا الغالية في أجمل المراحل والأزمان، وفي أشدِّ الظروفِ وخِضمِّ الأزمات، إلى برِّ السلامة والأمان، بكلِّ كفاءةٍ واقتدار، فصارت حياتنا مملوءةً بالخير والنماء والعطاء، ومفعمةً بالمحبة الصادقة والاستقرار، تتعانق فيها الأرواحُ والقلوبُ بحبِّ الوطن والقيادة الرشيدة وجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضحَ "آل عثمان" أنَّ مملكتنا الغالية- بفضل الله تعالى- ثم دعم حكومتنا الرشيدة، رعاها الله تعالى، وتعاون وإخلاص جميع أفراد المجتمع السعودي والمقيمين على أرض المملكة، والذين يتمتعون بالعمل وبروح الانتماء والتكاتف والتعاون إلى كلِّ ما من شأنه رفعة وطننا الغالي المملكة العربية في كافة المجالات والأصعدة؛ لتكون بلادُنا في مصاف الدول المتقدمة، وفق الرؤية السعودية الثاقبة ٢٠٣٠م والخُطى الثابتة، والأساليب المتقدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

للمرة الأولى فى المملكة.. انطلاق أول دوري سعودي للنساء للكرة الطائرة بالسعودية

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"

"زُهى الطائف".. نزهة فريدة تستمتع بها العائلة في "صيف السعودية"

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة

الأعلى عالمياً.. الحرارة بـ 13 مدينة عربية تقترب من الـ 50 والسعودية حاضرة