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خالد الجندي: الجنة فيها مكان للعصاة التائبين

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خالد الجندي: الجنة فيها مكان للعصاة التائبين خالد الجندي: الجنة فيها مكان للعصاة التائبين

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجنة اعدت للمتقين، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في قوله تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ».

وتابع الجندى، خلال حلقة خاصة من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «»، بمناسبة وقفة عرفات: «الجنة ليست فقط للمتقين، وإنما للعصاة التائبين، أيضا وغيرهم من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء، والذين إذا فعلوا فاحشة وتابوا إلى الله، أيها المذنب والعاصى، هذا منزلك في الجنة لو وثقت في مغفرة الله»، مستشهدا بقول الله تعالى: «الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ».

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