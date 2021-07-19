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تخفيض حظر التجوال غدًا في شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى

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تخفيض حظر التجوال غدًا في شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى تخفيض حظر التجوال غدًا في شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى

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تيسيرا على المواطنين ونظرًا لتوقيت صلاة العيد في الساعة الخامسة و19 دقيقة صباح غد.. فقد تم التنسيق على بدء تحركات المواطنين والسيارات على الطرق المختلفة (غدًا) اعتبارًا من الساعة الرابعة صباحًا، على أن يتم الالتزام بتوقيتات فتح وغلق المساجد طبقا للتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الاثنين، التنسيق مع الجهات المعنية والموافقة على بدء تحركات المواطنين والسيارات على مستوى المحافظة (غدًا) اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا، وذلك حتى يتمكن المواطنون من آداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأعلن المحافظ عن تهنئته لأهالى وأبناء المحافظة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، وعن تقدمه باسم القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتهنئة وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، متمنيا تحقيق التقدم والرقي والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية لتظل بصفة عامة (وسيناء بصفة خاصة) آمنة ومستقرة بفضل القيادة الرشيدة للرئيس وبفضل جهود قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية.

المصرى اليوم

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