«الزراعة»: طوارئ بالمجازر للتفتيش على «أضاحي العيد»

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قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك وكذلك الاطمئنان على جاهزية المجازر استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

أضاحى العيد

فيما قامت «المصرى اليوم» بجولة فى مجزر الوراق فى محافظة الجيزة للاطمئنان على استعدادات مديرية الطب البيطرى بالجيزة لعيد الأضحى وسط إجراءات مشددة لتطبيق الإجراءات اللازمة لتطبيق الاشتراطات الخاصة بتداول اللحوم خلال أيام العيد.

أضاحى العيد

أكد د. عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على المجازر ومنافذ وأسواق بيع اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

أضاحى العيد

واضاف «عبدالحكيم محمود» أن وزير الزراعة وجَّه هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بزيادة حملات التفتيش والمراقبة لرصد أى حالات تداول لحوم أو دواجن وأسماك غير صالحة حفاظًا على حياة المواطنين.

أضاحى العيد

بالإضافة إلى التنسيق مع المحليات بشأن المجازر وجاهزيتها لذبح الأضاحى بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك لمنع الذبح فى الشوراع لحماية البيئة من التلوث، مشددًا على أن هناك تنسيقًا دائمًا ويوميًّا مع المحافظات للتصرف فى مخلفات الأضاحى بأسلوب لا يؤثر على البيئة.

أضاحى العيد

يأتى ذلك، بينما كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحى الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أية تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، وذلك مع تزايد إقبالهم على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، والحد من الذبح فى الشوارع حفاظًا على البيئة من التلوث.

أضاحى العيد

وضخت الوزارة ممثلة فى قطاع الإنتاج، والإدارة العامة للزراعات المحمية، ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعى، المزيد من السلع والمنتجات، واللحوم ومنتجاتها، بمنافذها الثابتة والمتنقلة، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

أضاحى العيد

وطرحت الوزارة عددًا من الرؤوس الحية من عجول الجاموس والأبقار، والماعز والخراف، بمزارعها التابعة لقطاع الإنتاج، والإدارة المركزية للمحطات، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم خلال أيام عيد الأضحى.

أضاحى العيد

أضاحى العيد

أضاحى العيد