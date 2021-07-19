5 أشياء يجب على مانشستر يوناتيد فعلها للفوز بالدوري الإنجليزي الموسم المُقبل

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لم يفز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2013. ولكن بعد حصوله على المركز الثاني خلف غريمه الفائز باللقب مانشستر سيتي الموسم الماضي ومكانًا فوق ليفربول، هناك حجة قوية تشير إلى أن اليونايتد أقرب مما كان عليه في الأعوام الثمانية الماضية للوصول إلى قمة كرة القدم الإنجليزية مرة أخرى.

على الرغم من ذلك، يحتاجون إلى صيف ناجح في سوق الانتقالات. جادون سانشو هو الصفقة الأهم لليونايتد حتى الآن، حيث كان النجم الدولي الإنجليزي مطلوبًا من جماهير الشياطين الحمر منذ عدة سنوات، حتى جاء بالفعل إلى الفريق قادمًا من بوروسيا دورتموند، لكن هناك مراكز أخرى في الفريق تحتاج إلى معالجة قبل أن يتم اعتبار الفريق من بين أفضل الفرق في أوروبا.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 أشياء يحتاجها مانشستر يونايتد للارتقاء إلى القمة مرة أخرى..

5- رفائيل فاران- ريال مدريد:

يقترب يونايتد من التعاقد مع أحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم وهو رافائيل فاران لاعب ريال مدريد. إن وصوله، إذا حدث، سيكون بمثابة ترقية عالمية للخط الخلفي لليونايتد ويساعد في تحويلهم إلى متنافسين على اللقب.

عانى فيكتور ليندلوف أحيانًا جنبًا إلى جنب مع قائد الفريق هاري ماجواير في وقتهما كخيار أول ثنائي. إيريك بايلي بالكاد قادر على الحفاظ على لياقته في حين أن أكسل توانزيبي لم يحظ بفرصة عادلة. لا يزال فيل جونز موجودًا في الحسابات أيضًا بطريقة ما، لكن لم يتم رؤيته منذ شهور. هناك حاجة إلى تدعيم صفوف الدفاع بلاعب من العيار الثقيل وبالطبع لا يوجد خيار مُتاح أفضل من فاران في الوقت الحالي.

فاران هو الفائز بالألقاب مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا. لقد رفع العديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا، وبطولات الدوري، وفاز بكأس العالم مع فرنسا في 2018، وبالطبع شراكته مع ماجواير ستمنح يونايتد أحد أفضل خطوط الدفاع في القارة. إنه حجر الأساس للنجاح.

4- كيران تريبير- أتلتيكو مدريد:

وُلد كيران تريبيير في بيري، وهو من عائلة من مشجعي مانشستر يونايتد ولديه خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لقد شارك بصفة أساسية مع منتخب إنجلترا في يورو 2020، بينما فاز ناديه الحالي أتليتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي. لكنه يريد العودة إلى موطنه ومن المنطقي للغاية بالنسبة ليونايتد أن يلاحقه.

إنهم بحاجة إلى بدائل في الظهير الخلفي لآرون وان-بيساكا على وجه الخصوص، وسيحقق تريبيير إضافة حقيقة لليونايتد، لذلك سيسعى النادي الأحمر الحصول على خدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

يكمن سر الصعود إلى قمة في كرة القدم في الحصول على عمق لا يُصدق في تشكيلة الفريق، وسيحقق تريبيير ذلك بالتأكيد في حال وصوله.

3- ديكلان رايس- وست هام يونايتد:

لطالما كان لاعب خط وسط إنجلترا ووست هام على رادار مانشستر يونايتد، حيث كان مطلوبًا في اليونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وقد يكون الصفقة الجديدة للشياطين الحُمر خلال الأيام القادمة.

على الرغم من وجود مجموعة جيدة من لاعبي الوسط في تشكيلة المدرب النرويجي جونار سولشاير، إلا أن يونايتد ليس لديه لاعب يقوم بقطع الكرات أمام الخصم مثل رايس. لقد اكتسبوا قوتهم الدفاعية من وجود الثنائي فريد وسكوت ماكتومناي، لكن من الممكن أن يجد اليونايتد هذه الصفات في لاعب خط وسط دفاعي مثير.

بغض النظر، هناك لاعبون يمكنهم القيام بهذه المهمة، إلا أن وصول رايس سيجعل الثنائي برونو فرنانديز وبول بوجبا يُعبرون عن أنفسهم بشكل مُختلف، ويأخذون الشياطين الحمر إلى مستوى جديد.

2- الحفاظ على بوجبا:

من الناحية الفنية، لا يعد انتقالًا، ولكنه يعتبر من الأعمال المهمة التي يمكن أن يفعلها مانشستر يونايتد.

سينتهي عقد بول بوجبا في صيف 2022 ويفكر في خياراته بشأن خطوته التالية. ولكن إذا تمكن يونايتد من الحفاظ على خدماته والإبقاء عليه في الفترة القادمة، سيكون الأمر بمثابة صفقة جديدة للشياطين الحمر، ويُمكن خلالها النادي يعمل من أجل بناء فريقًا قويًا، قادرًا على الفوز بالألقاب في الموسم الجديد.

عندما عاد بوجبا إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي عام 2016. كان الجميع يتحدث عن الفوز بالألقاب وكان بوجبا نفسه يُريد الفوز بالبطولات مع اليونايتد، وعلى الرغم من أن هذا لم يحدث بعد، فإن اليونايتد أقرب من أي وقت مضى إلى أن يكون في وضع يمكنه من القيام بذلك.

1- إيرلينج هالاند- بوروسيا دورتموند:

سجل إدينسون كافاني لموسم آخر، لكنه لن يستمر إلى طويلًا بسبب عامل السن، حيث وصل اللاعب الأوروجوياني إلى عامه الـ 34. وعلى الرغم من أن الخطة ستكون تطوير المهاجم الشاب ماسون جرينوود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فقد يكون اليونايتد بحاجة إلى مهاجم جديد بعد رحيل كافاني.

إيرلينج هالاند هو اللاعب الذي يُريده الجميع. بينما يحاول تشيلسي فتح خزائنه لاقناع بوروسيا دورتموند بالتخلي عن نجمه النرويجي هذا الصيف، فإن موقفهم الحالي هو أنهم ليسوا مستعدين للبيع ويفضلون الابقاء عليه لموسم آخر.

خلال الموسم الماضي، أرهب هالاند الدفاعات ببراعته البدنية الرائعة وسرعته وقوته، حيث سجل 41 هدفًا في الموسم السابق، ولكن ما يُعقد الصفقة القيمة المالية التي سيطلبها بوروسيا دورتموند مقابل السماح للاعبهم بالرحيل عن الفريق.