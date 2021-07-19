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موعد مباراة الأولى أمام اسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021 .. والقنوات الناقلة المفتوحة

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موعد مباراة مصر الأولى أمام اسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021 .. والقنوات الناقلة المفتوحة موعد مباراة الأولى أمام اسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021 .. والقنوات الناقلة المفتوحة

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موعد مباراة الأولمبي المصري اليوم والقنوات الناقلة، قائمة منتخب الأولمبي 2021، مشاهدة مباراة المنتخب الأوليمبي أمام إسبانيا، جميع مباريات منتخب مصر القادمة

القنوات الناقلة لمباريات المنتخب الأولمبي، موعد مباراة مصر في طوكيو، جدول منتخب مصر الاولمبي

تقدم لك «المصري اليوم» العديد من العناصر لمعرفة أخبار المنتخب الأولمبي واستعداداته لمواجهة منتخب إسبانيا في الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأوليمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى الثامن من أغسطس المقبل.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي المصري اليوم والقنوات الناقلة

يلعب المنتخب الأوليمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ويلعب منتخب مصر الاولمبي المواجهة الأولى ضد اسبانيا في منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021، وستكون المواجهة الأولى قبل يوم من افتتاح الأولمبياد وبالتحديد الأحد 25و

قائمة منتخب مصر الأولمبي 2021

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي .

من المقرر أن يتم نقل فعاليات أوليمبياد طوكيو 2020 بما فيها مباريات منتخب مصر لكرة القدم عبر قنوات بين سبورت .

المصرى اليوم

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