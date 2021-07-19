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: قيمة محمود الونش التسويقية تتساوى مع محمد صلاح قائد ليفربول ..

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الزمالك: قيمة محمود الونش التسويقية تتساوى مع محمد صلاح قائد ليفربول .. فيديو : قيمة محمود الونش التسويقية تتساوى مع محمد صلاح قائد ليفربول ..

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، قيمته التسويقية تخطت 100 مليون يورو، وبالرغم من ذلك أصر المتحدث الرسمي لنادي عمرو الدرديري، أن قيمة محمود الونش مدافع منتخب ونادي الزمالك تتساوي مع قيمة محمد صلاح.

وقال الدرديري: قيمة ونجومية الونش مع المنتخب الأولمبي تساوي قيمة محمد صلاح، ولو احترف سيكون من أفضل 5 مدافعين في العالم، ولا يختلف أحد على قيمة محمد صلاح ولكن محمودالونش واحد من أفضل المدافعين في العالم.

محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول، بقيمة 110 ملايين يورو، وكيليان مبابي، لاعب اريس سان جيرمان، بقيمة 180 مليون يورو، ونيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بقيمة 128 مليون يورو.

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