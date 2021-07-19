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واشنطن تدعو السياسيين الإثيوبيين إلى نبذ العنف والامتناع عن التحريض

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واشنطن تدعو السياسيين الإثيوبيين إلى نبذ العنف والامتناع عن التحريض واشنطن تدعو السياسيين الإثيوبيين إلى نبذ العنف والامتناع عن التحريض

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الساسة وقادة المجتمع إلى نبذ العنف والامتناع عن تحريض الآخرين على العنف، مطالبة بالاجتماع ومواجهة الانقسامات المتزايدة.

وأعرب باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلق بلاده البالغ بسبب الانتخابات البرلمانية الإثيوبية الأخيرة، قائلا إن هذه الانتخابات لم تكن حرة ونزيهةن مؤكدا أن الانتخابات في حد ذاتها ليست علامة كافية للديمقراطية أو الإصلاح السياسي.

وذكر أن الديمقراطية تزدهر عندما تكون مؤسسات الحكم شاملة وشفافة وخاضعة للمسائلة ومستجيبة لشعبها.

وكان حزب «الرخاء» الذي يتزعمه رئيس الوزراء، آبي أحمد، قد فاز في الانتخابات بشكل كاسح، حيث حصل على 410 مقاعد في البرلمان من إجمالي 436، ما يمنحه فترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات.

المصرى اليوم

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