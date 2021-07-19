خالد جلال يستقر على بديل أحمد علي أمام الأهلي

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استقر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على الدفع باللاعب فادي فريد، في التشكيل الأساسي للفريق، خلال مباراة الأهلي المقبلة.

ويأتي ذلك لتعويض غياب هداف الفريق أحمد على، الذي سيغيب عن المباراة بسبب تعرضه للإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة، والتي فاز بها البنك الأهلي بهدفين نظيفين.

ويلتقي البنك الأهلي مع الأهلي، الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، لكي يبتعد الفريق عن شبح الهبوط للدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وتعرض للهزيمة في 11 مباراة، أحرز لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 34.