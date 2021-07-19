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الولايات المتحدة وفيتنام تتفقان على ضبط سعر صرف الدونغ

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الولايات المتحدة وفيتنام تتفقان على ضبط سعر صرف الدونغ الولايات المتحدة وفيتنام تتفقان على ضبط سعر صرف الدونغ

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وفيتنام توصلتا لاتفاق تعهد البنك المركزي الفيتنامي بموجبه بالامتناع عن أي تخفيض تنافسي لقيمة العملة الوطنية الدونغ.

وقالت الوزارة في بيان لها إن «فيتنام أكدت التزامها بقواعد صندوق النقد الدولي لتجنب التلاعب بسعر الصرف من أجل منع تعديل فعال لميزان المدفوعات أو الحصول على ميزة تنافسية غير عادلة وستمتنع عن أي تخفيض تنافسي لقيمة الدونغ الفيتنامي».

وأضافت: «سنبلغ الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى بهذا الاتفاق الذي يدعو أيضا البنك المركزي الفيتنامي إلى تحسين مرونة سعر الصرف بمرور الوقت، مما يسمح للدونغ بالتحرك بما يتماشى مع تطور أسواق البلاد والأسس الاقتصادية».

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من الضغط الأمريكي وتهديد مكتب الممثل التجاري الأمريكي بفرض رسوم جمركية عقابية على الواردات من فيتنام.

المصرى اليوم

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