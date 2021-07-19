مواعيد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات

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يتساءل الكثير من المواطنين عن مواعيد صلاة عيد الاضحى المبارك، وقد نشرت هيئة المساحة المصرية مواعيد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات.

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2021

طبقا للحسابات الفلكية فإن موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والجيزة سيكون الساعة 5:32 صباحًا.

--** مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظات الدلتا 2021 :

صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية الساعة 5:35

صلاة عيد الأضحى في البحيرة الساعة 5:26

صلاة عيد الأضحى في شرم الشيخ الساعة 5:24

صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ الساعة 5:31

صلاة عيد الأضحى في مرسى مطروح الساعة 5:45

صلاة عيد الأضحى في دمنهور الساعة 5:33

صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 5:25

صلاة عيد الأضحى في طنطا الساعة 5:31

صلاة عيد الأضحى في بنها الساعة 5:31

صلاة عيد الأضحى في دمياط الساعة 5:27

صلاة عيد الأضحى في المنصورة الساعة 5:29

صلاة عيد الأضحى في السويس الساعة 5:27

صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية الساعة 5:26

صلاة عيد الأضحى في العريش الساعة 5:19

صلاة عيد الأضحى في الزقازيق الساعة 5:30

صلاة عيد الأضحى في شبين الكوم الساعة 5:32

صلاة عيد الأضحى في السلوم الساعة 5:53

صلاة عيد الأضحى في طابا الساعة 5:18

-- ***مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظات الصعيد 2021 :

صلاة عيد الأضحى في الفيوم الساعة 5:35

صلاة عيد الأضحى في بني سويف الساعة 5:34

صلاة عيد الأضحى في المنيا الساعة 5:38

صلاة عيد الأضحى في الغردقة الساعة 5:27

صلاة عيد الأضحى في الخارجة الساعة 5:47

صلاة عيد الأضحى في أسيوط الساعة 5:38

صلاة عيد الأضحى في سوهاج الساعة 5:37

صلاة عيد الأضحى في قنا الساعة 5:34

صلاة عيد الأضحى في أسوان الساعة 5:37

--**تكبيرات عيد الأضحي 2021 :

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إقامة صلاة عيد الأضحى ستكون فقط في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة، دون إقامتها في الساحات، مؤكدا على عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الزوايا ولا المصليات ولا الساحات ولا في الطرقات.

ودعا وزيرالأوقاف المصلين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب الالتزام بها في صلاة العيد باصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وقت الصلاة مع التباعد الاجتماع، مشددا على ضرورة فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة خطبة صلاة العيد عن 10 دقائق فقط .



مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات