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تختتم أول بطولة رفع الأثقال للسيدات

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السعودية تختتم أول بطولة رفع الأثقال للسيدات تختتم أول بطولة رفع الأثقال للسيدات
جدة - " وكالة أخبار المرأة "

 في بطولة تقام لأول مرة في تاريخ رفع الأثقال ، انتزع فريق «مركز المرأة الصلب» المركز الأول في بطولة لرفع الأثقال لمراكز التدريب والصالات للسيدات، والتي ختمت فعالياتها بصالة استاد الأمير فيصل بن فهد ب‍الرياض، وسط مشاركة 35 رباعة مثلوا 9 مراكز وصالات تدريب، بحضور فوزية حوباني عضوة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، ورئيسة لجنة المرأة بالاتحاد.
وأشادت فوزية حوباني، بالمستويات الكبيرة التي قدمتها الرباعات المشاركات بالبطولة، وتبشر بقاعدة مميزة ومستقبل مشرق لرياضة رفع الأثقال للسيدات، وعلى الرغم من قصر فترة الإعلان لإقامة البطولة، إلا أن الإقبال كان أكثر من رائع.
وأضافت حوباني: «سعادتي لا توصف برؤية بطلات وقفن على مسرح البطولة بكل قوة، وقدمن صورة رائعة عن المرأة السعودية صاحبة الإرادة والعزيمة التي لا تنثني، في ظل الرعاية والتشجيع من قبل خادم الحرمين الشريفين وصاحب الرؤية الخلاقة الأمير محمد بن سلمان، والدعم اللامحدود الذي تلقاه المرأة تحديدًا والرياضة بشكل عام من سمو وزير الرياضة، وسيكون للرياضة النسائية في رفع الأثقال حضورها وتواجدها الدائم في منصات التتويج، ورفع العلم السعودي خفاقًا في جميع المحافل، كما كانت البداية والتي انطلقت عبر الرباعتين العنود الخليفي وأفنان صباغ، وما رأيناه في البطولة ينم عن ظهور بطلات جدد سيكن دعائم للمنتخب السعودي النسائي».

وكالة أخبار المرأة

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