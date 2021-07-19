أردوغان: على طالبان إنهاء «احتلال أراضي إخوانهم» في أفغانستان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن على حركة طالبان الأفغانية «إنهاء احتلال أراضي إخوانهم» وهون من شأن تحذير الجماعة المتشددة من عواقب بقاء قوات تركية في أفغانستان لإدارة مطار كابول.

وحكمت طالبان أفغانستان بقبضة من حديد من 1996 إلى 2001 وتقاتل منذ 20 عاما للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في كابول وإعادة فرض حكمها الإسلامي.

وتشن الحركة حملة جديدة في الوقت الحالي للسيطرة على مزيد من الأراضي في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأجنبية من البلاد.

وقال أردوغان للصحفيين قبل زيارة لشمال قبرص «يجب على (طالبان) إنهاء احتلال أراضي إخوانهم وأن يظهروا للعالم على الفور أن السلام يسود أفغانستان».

وأضاف أن طريقة طالبان ليست هي النهج الذي ينبغي أن يتعامل به المسلمون مع بعضهم بعضا.

وتجري أنقرة، التي عرضت إدارة مطار كابول وتأمينه بعد انسحاب حلف شمال الأطلسي، محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الدعم المالي والسياسي واللوجيستي لهذه المهمة.

وفي الأسبوع الماضي، حذرت طالبان تركيا من تنفيذ خطط إبقاء بعض قواتها في أفغانستان لإدارة المطار ووصفت تلك الخطط بأنها مستهجنة وحذرت من العواقب.

وبسؤاله عن هذه التصريحات، قال أردوغان «في البيان الذي أصدرته طالبان لا توجد عبارة ’لا نريد تركيا’».

وفي شأن منفصل، قال أردوغان إنه يأمل في مناقشة قضية الاعتراف الدولي بكوسوفو في محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة للعام الحالي، مضيفا أنه سيقترح عملا مشتركا بشأن القضية لزيادة عدد الدول التي تعترف بكوسوفو.