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القبض على قاتل طفل دندرة وسط المقابر (تفاصيل صادمة)

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القبض على قاتل طفل دندرة وسط المقابر (تفاصيل صادمة) القبض على قاتل طفل دندرة وسط المقابر (تفاصيل صادمة)

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ألقت الأجهزة الأمنية بقنا القبض على قاتل طفل دندرة والقاهرة وسط المقابر شرق مدينة قنا، والذي كان متغيبًا منذ يوم الجمعة الموافق 2 يوليو من الشهر الجاري، وعُثر على جثته محترقة وعارية داخل المدافن.

كشفت التحريات برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، والرائد محمد المغربي، رئيس مباحث مركز قنا، أن مرتكب الواقعة «عمر.ع.ح» نجل عم والد المجني عليه، بسبب وجود خلافات مالية مع جده، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وتم عرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يوم 6 يوليو من الشهر الجاري، من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثة طفل مجهول الهوية بها شبهة جنائية، داخل مدافن المعنا ببندر قنا.

اللواء محمد أبوالمجد- مدير أمن قنا - صورة أرشيفية

وتبين بعد الفحص أن الجثة للطفل محمد رجب أبوالفضل، 10 أعوام، المتغيب من قرية دندرة منذ يوم الجمعة الماضي؛ حيث تم العثور على جثته عارية متحللة وبها حروق في الوجه.

تم كشف غموض الواقعة والقبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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