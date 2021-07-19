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«الوقت لم يفت بعد».. السودان يرد على إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة

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«الوقت لم يفت بعد».. السودان يرد على إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة «الوقت لم يفت بعد».. السودان يرد على إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة

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جددت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الإثنين، موقفها الثابت برفض السودان للإجراءات الأحادية الجانب من إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في نهر النيل.

كانت السلطات الإثيوبية قد أعلنت اليوم عن اكتمال ملء سد النهضة لهذا الموسم في إجراء أحادي الجانب للعام الثاني على التوالي.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الإثنين، إنه ردًا على هذا الإعلان، تجدد وزارة الرى والموارد المائية موقفها الثابت برفض السودان للإجراءات الأحادية الجانب من الجارة إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر.

أكدت الوزراة في بيانها أن البديل الأفضل لهذا النهج الإثيوبي الذي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، هو مواصلة التفاوض، بنية حسنة، للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يحافط على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفها، وبالذات التشغيل الآمن لسد الروصيرص.

وشددت الوزارة على إيمانها بأن الوقت لم يفت بعد، وأن التوصل للاتفاق المرجو، ضروري جدًا وممكن ومتاح، إذا توفرت الإرادة السياسية.

طمأنت وزارة الري السودانية مواطنيها بأن الجهات المسؤولة قد عكفت منذ أشهر على التحسب واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المناسبة للحد من الآثار السلبية الفعلية والمحتملة للملء الأحادي الجانب للعام الثاني على التوالي بكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة وعنت بالغ تكبده مواطنونا في عجز إمدادات الكهرباء وإمدادات مياه الشرب، ولولا التحوطات الفنية بتغيير نظم التشغيل في خزاني الروصيرص وجبل أولياء لكانت النتائج كارثية لجهة توفير المناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب ولتوليد الكهرباء.

المصرى اليوم

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