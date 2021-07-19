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استمرار حملات تعقيم المساجد استعدادا لصلاة عيد الأضحى (صور)

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واصلت وزارة الأوقاف استعداداتها لصلاة عيد الأضحى، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية، والحد من انتشار .

وقامت إحدى الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل) اليوم الاثنين بتعقيم ونظافة عدد من المساجد الكبرى بالقاهرة منها مسجد مولانا الإمام الحسين (رضي الله عنه) استعدادا لصلاة عيد الأضحى. وتقوم جميع المديريات على مستوى الجمهورية بحملات نظافة وتعقيم واسعة استعدادا لصلاة عيد الأضحى.

استمرار حملات النظافة والتعقيم للمساجد استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك
استمرار حملات النظافة والتعقيم للمساجد استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك
استمرار حملات النظافة والتعقيم للمساجد استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك
استمرار حملات النظافة والتعقيم للمساجد استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك
استمرار حملات النظافة والتعقيم للمساجد استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك

المصرى اليوم

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