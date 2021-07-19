وزارة الصحة اليابانية توافق على لقاح موديرنا للمراهقين من 12 إلى 17 عامًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة وزارة الصحة اليابانية على إعطاء لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا للأعمار من 12 إلى 17 عاما، مما يمهد الطريق ليصبح اللقاح الثاني المتاح للمراهقين في البلاد بعد لقاح شركة "فايزر".

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية ستقرر في وقت لاحق تقديم لقاح موديرنا مجانًا للفئة العمرية كجزء من برنامج التطعيم الحكومي على مستوى البلاد.

وشارك أكثر من 3700 شخص تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بالتجارب السريرية في الولايات المتحدة، ولم تظهر أي علامات من الفيروس عليهم في غضون 14 يومًا من تلقي جرعة ثانية من اللقاح.

وقدمت شركة موديرنا الأمريكية أيضا ملفات إلى سلطات الأدوية في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي لاستخدام اللقاح لدى المراهقين. وتقدم اليابان لقاح موديرنا - بعد الموافقة الطارئة عليه في مايو للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر - بمراكز التطعيم التي تديرها قوات الدفاع الذاتي في طوكيو وأوساكا، بالإضافة إلى المواقع الكبيرة التي أنشأتها الحكومات والشركات المحلية والجامعات.

وكان الوزير المسؤول عن المسائل المتعلقة بالتطعيم تارو كونو قد حذر من أن العرض يكافح لمواكبة الطلب، مما يجعل من غير الواضح متى سيتمكن المراهقون من تلقي جرعات اللقاح.