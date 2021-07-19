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وفاة زوجين واصابة اربعة من اطفالهم اثر حادث تصادم في معان

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وفاة زوجين واصابة اربعة من اطفالهم اثر حادث تصادم في معان وفاة زوجين واصابة اربعة من اطفالهم اثر حادث تصادم في معان

جي بي سي نيوز : :- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الانقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق معان،نتج عنه وفاة زوجين اثر تعرضهما لاصابات بالغة في الجسم واصابة اربعة من اطفالهم وسائق المركبة الاخرى بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث ومن ثم نقلهم واخلاء الوفاتين الى مستشفى معان الحكومي ،ومستشفى الملكة رانيا الحكومي والاصابات قيد العلاج .

وبين الناطق الإعلامي ان الكوادر الطبية بمستشفى معان الحكومي قامت بإجراء عملية قيصرية للأم المتوفاة واخراج الجنينين ووضعهما على الأجهزة الطبية ( الخداج ) .

 

جي بي سي نيوز

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