وزيرة التضامن تتفقد المؤسسة العقابية بالمرج وجمعية السيدة نفيسة للأيتام بحلوان

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أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية للمؤسسة العقابية في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وتفقدت العنابر الخاصة بالأطفال الأحداث واطمأنت على إجراءات رعايتهم.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي اجراءات الحماية المدنية بالعنابر واطمأنت على تطبيق كافة إجراءات الحماية المدنية. وهنأت الوزيرة الأطفال بمناسبة حلول عيد الأضحى وقدمت لهم عددا من الهدايا بمناسبة العيد، كما تبادلت أطراف الحديث مع عدد منهم واستمعت لطلباتهم ووعدت بتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

كما أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية لدار جمعية السيدة نفيسة للأيتام فتيات بمنطقة حلوان، حيث تفقدت الغرف الخاصة بالفتيات وغرف الألعاب الرياضية والكمبيوتر وغرفة العلاج الطبيعي وتعرفت على الإجراءات المتبعة لرعاية الفتيات.

والتقت نيفين القباج بعدد من فتيات الدار وهنأتهن بمناسبة حلول عيد الأضحى وقدمت لهن الهدايا بمناسبة العيد، كما شهدت عرضا فنيا لهن وأطلعت على بعض مواهب فتيات الدار، حيث أشادت بهذه المواهب ووعدت بدعمهن لتطويرها. كما تفقدت القسم الخاص برعاية المسنات والخدمات المقدمة لهن بالدار واطمأنت عليهن وعلى إجراءات رعايتهن.