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كيفية صلاة عيد الأضحى بالمنزل في زمن ..

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كيفية صلاة عيد الأضحى بالمنزل في زمن فيروس كورونا .. فيديو كيفية صلاة عيد الأضحى بالمنزل في زمن ..

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عيد الأضحى المبارك، يحل غدا الثلاثاء الموافق 20 -7- 2021، والمسلمين والمسلمات يهتمون بكيفية صلاة العيد خلال زمن فيروس كورنا، وهل يجوز أدائها في المنزل، بدلا من الذهاب إلى المسجد. لمن يخشى العدوى بفيروس كورونا المستجد، يجوز صلاة عيد الأضحى المبارك في المنزل، وفقا لما أجازته العديد المؤسسات الدينية الإسلامية في .

وعن كيفية أداء صلاة عيد الأضحى، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن «صلاة العيد ركعتان، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ثم يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يرفع فيهم يديه ويجعلهما حذو منكبيه، ويفعل المأمومون مثله».

وحول كيفية صلاة عيد الأضحى في المنزل، أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن صلاة العيد سنة مؤكدة، ويستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، ولكن في ظل ظروف كورونا يجوز صلاة العيد في المنزل بنفس صلاة العيد المعتادة إلا أنه لا تسَن في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة، موضحا أن التَعبد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تَفَشِّي الوباء يوازي أجر التَعبُّد في المسجد.

كيفية صلاة العيد للمرأة في البيت يشرع للمرأة أن تُصلي صلاة العيد منفردة في بيتها، حيث إن كيفية أدائها في البيت لا تختلف عن أدائها في المسجد إلا أنها لا تأتي بخطبة العيد وذلك لأن المنفرد لا تشرع له الخطبة.

وزارة الأوقاف، شددت على ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي المستجد، خلال إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد، ونشرت وزارة الأوقاف على موقعها الرسمي، مقطع لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، يوضح خلاله كيفية صلاة عيد الأضحى المبارك في المنزل.

المصرى اليوم

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