رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء استعدادًا لعيد الأضحى بالإسكندرية

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كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء على مستوى المحافظة، لتكون متنفس طبيعي للمواطنين من أهالي وزوار المحافظة وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد "الشريف" على أطقم العمل بالادارة من سائقين وعمال نظافة بعدم القيام باى اجازات خلال عطلة عيد الاضحي والعمل على رفع كفاءة المسطحات الخضراء لاظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الابيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية.

ووجه المحافظ برفع كفاءة مدخل الاسكندرية الصحراوي بمساحة 66 الف م2 بصفته واجهة المدينة ، كما اكد على الادارة المركزية بالاهتمام بالزراعات بطريق محور المحمودية وكذلك صينة محرم بك وميدان محطة مصر، مشددا على تقليم الاشجار بالشوارع والميادين الرئيسية والاماكن الحيوية والمتنزهات وعلى طول الكورنيش من حي منتزه ثان وحتي الجمرك وكذلك في مدخل الطريق الصحراوى والزراعي.

وفى سياق متصل، قامت الادارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة المهندس عادل جابر؛ بزراعة النباتات المزهرة بالجزية الوسطى من امام مجمع المحاكم وحتى قلعة قايتباى ودعم الزراعات الموجودة بالمنطقة وذلك بنطاق حي الجمرك، وفي نطاق حي وسط؛ و جارى تكثيف الزراعات بالجزيرة الوسطى امام مكتبة الاسكندرية وزراعة النباتات المزهرة، وفي حي شرق تم اعادة زراعة النباتات الملونه والمزهرة وازالة الزراعات الضعيفة باجمالى 100 فازة من كوبري سيدى جابر وحتي 26 يوليو، وفي نطاق حي منتزه اول فانه يجرى حاليا تكثيف الزراعات بحديقة مسجد سيدى بشر على الكورنيش وزراعة النباتات الملونة .

رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء استعداداً لعيد الاضحي بالاسكندرية

رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء استعداداً لعيد الاضحي بالاسكندرية