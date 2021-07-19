آخر مسرحيات سمير غانم وفيلم «حملة فرعون».. برامج وأفلام الفضائيات أول أيام العيد

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

بين برامج وفقرات خاصة ومسرحيات وأفلام عربية وهندية تمتلئ الشاشات التليفزيونية بالعديد من الأعمال التي تتنافس خلالها القنوات لجذب الجمهور خلال العيد، ويعرض منها اليوم أول أيام العيد على قناة «نايل سينما» فيلم «الجزيرة» بطولة أحمد السقا وهند صبري 7.30 مساء، وفيلم «غبي منه فيه» بطولة هاني رمزي ونيللي كريم 11.30 مساء، وتعرض فيلمي «لعبة الست» بطولة تحية كاريوكا ونجيب الريحاني 2.30 صباحا، و«فيلم هندي» بطولة منة شلبي وأحمد آدم 4.30 صباحا.

حملة فريزر - صورة أرشيفية

واحتفالا بالنجم الراحل سمير غانم تعرض قناة «مصرmbc» عددا من أعماله طوال أيام العيد ..تبدأها بمسرحية «الزهر لما يلعب» آخر أعمال سمير غانم ،وتبث في الثالثة عصرا، ويشاركه بطولتها شيرين وإيمان السيد، كما تعرض فيلمي «الرسالة» ظهرا، وفيلم «حملة فريزر» بطولة شيكو وهشام ماجد مساء، وحلقات مجمعة من مسلسل «عمر»، إلى جانب الفيلم الهندي «سوبر 30» بطولة هيريثك روشان، وميرنال ثاكور 12 ظهرا، وعلى قناة «mbc مصر 2» تعرض في سهرتها الأولى الفيلم الأجنبي «life» بطولة رايان رينولدز، وريبيكا فيرجسون.

نشر الفنان أحمد السقا لقطة من فيلم «الجزيرة» وعلق بقوله «منصور الحفني عايش يا رجالة» وهو ما جعل متابعيه يعتقدون باستعداده لتصوير جزء ثالث من الفيلم - صورة أرشيفية

صورة جديدة للفنان عمرو سعد من كواليس تصوير فيلم «حملة فرعون» والذي يؤدي فيه دور يحيى فرعون - صورة أرشيفية

وتعرض قناة «روتانا سينما» في العاشرة مساء، فيلم «حملة فرعون» في عرضه الأول على الفضائيات العربية، وهو مقتبس من الفيلم اليابانى الشهير «الساموراى السبعة»، حيث يجمع بطل الفيلم يحى فرعون- عمرو سعد- أصدقائه الأشقياء لاسترداد ابنه من تنظيم إرهابى في العراق، ويشارك في بطولة الفيلم روبى ،محمود عبدالمغنى ،محمد لطفى، حمدى الميرغنىً، والنجوم العالميين مايك تايسون بطل الملاكمة وذا مونتن المصنف أقوى رجل في العالم.

وتقدم قناة «ماسبيرو زمان» مسرحية «سيدتى الجميلة» والفيلم العربى«عنبر»، وبرنامج «لعب عيال» كاريكتير، وحفل غنائى ومسلسلات «محمد رسول الله»و «وداعا يا ربيع العمر» و«خيال المآتة».

وتذيع قناة نايل لايف مسرحية «غزل البنات» يعقبها مسلسلات «الركين» و«يوميات زوجة مفروسة»، وفي السهرة فيلم «تجيبها كده تجيلها كده هي كده»، يعقبها حفل مسجل للفنانة ديانا حداد.