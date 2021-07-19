أخبار عاجلة

الصين تعاقب المقصرين في مواجهة كورونا.. وإغلاق تام لمنع الدخول والخروج -
دجلة يستقر على عاطف وهلال لقيادة هجوم الفريق أمام الأهلي -
قبل انطلاق الموسم الجديد.. 5 نجوم من يوفنتوس يمكنهم تخفيف العبء عن رونالدو -
زيادة معدلات التطعيم ترفع من تحسن الاعمال في منطقة اليورو -
أسرة توافق أن يكون مدفن نجلها مكان مصرعة لصعوبة استخراج الجثة (تفاصيل صادمة) -
«رياضة النواب» تهنىء «كيشو» بالبرونزية الثالثة لمصر في اولمبياد «طوكيو» -
البابا تواضروس للشعب اللبناني: «يكفي الزمان الذي مضى في الفرقة والتحزُّب» -
انتظام صرف معاشات أغسطس من بنك ناصر الاجتماعي -
كارتيرون يفاضل بين فتوح وعبد الشافي للمشاركة أمام غزل المحلة -
تنفيذي كفرالشيخ يخصص أراضي لإقامة مشروعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ضبط 40 ألف كيلو لحوم مجهولة المصدر قبل طرحها بأسواق الإسكندرية

Print
ضبط 40 ألف كيلو لحوم مجهولة المصدر قبل طرحها بأسواق الإسكندرية ضبط 40 ألف كيلو لحوم مجهولة المصدر قبل طرحها بأسواق الإسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن المديرية شنت العديد من الحملات الرقابية المكبرة على الأسواق والمخابز، والتي أسفرت عن تحرير عدد ٥٨ محضر لحوم متنوع لمحلات جزارة وثلاجات حفظ اللحوم المجمدة وتم تحريز كمية لحوم مجمدة تقدر ٣٩٢٢٠ كجم مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، وكمية ١٣٠ كجم لحوم مجمدة تم فكها وعرضها للبيع على أنها لحوم طازجة، وكذا كمية ٢٧٠ كجم لحوم تم ذبحها خارج المجازر، كما تم ضبط كمية ٨٥٥ كجم دواجن مجمدة مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، ضبط ٧٠ كجم اصابع سوريمى بطعم الكابوريا مجهولة المصدر بدون بيانات، وتحرير عدد ١٦ محضر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأضاف «سعد»، أنه في إطار إستعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الاضحي المبارك؛ يتم انتاج ما يقرب من 10 مليون رغيف يوميا كمتوسط انتاج المحافظة من الارغفة البلدية لسد احتياجات المواطنين، كما اكد انه تم صرف ما يقرب من 700 الف بطاقة تموينية باجمالي مستفيدين حوالي 2 مليون مواطن من بداية شهر يوليو وحتى الان، وذلك من اجمالي بطاقات المحافظة التي تخطت المليون بطاقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التموين» : وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي لـ400 محل حتى الآن

«التموين» : وصول عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي لـ400 محل حتى الآن

أول إجراء من «التموين» بعد توجيهات الرئيس السيسي بزيادة سعر رغيف الخبز

أول إجراء من «التموين» بعد توجيهات الرئيس السيسي بزيادة سعر رغيف الخبز

اعرف حقك فى السلع التموينية خلال شهر أغسطس

اعرف حقك فى السلع التموينية خلال شهر أغسطس

توفير السلع التموينية بمبلغ 42.5 مليون جنيه بمنافذ الأقصر

توفير السلع التموينية بمبلغ 42.5 مليون جنيه بمنافذ الأقصر