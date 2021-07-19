ضبط 40 ألف كيلو لحوم مجهولة المصدر قبل طرحها بأسواق الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن المديرية شنت العديد من الحملات الرقابية المكبرة على الأسواق والمخابز، والتي أسفرت عن تحرير عدد ٥٨ محضر لحوم متنوع لمحلات جزارة وثلاجات حفظ اللحوم المجمدة وتم تحريز كمية لحوم مجمدة تقدر ٣٩٢٢٠ كجم مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، وكمية ١٣٠ كجم لحوم مجمدة تم فكها وعرضها للبيع على أنها لحوم طازجة، وكذا كمية ٢٧٠ كجم لحوم تم ذبحها خارج المجازر، كما تم ضبط كمية ٨٥٥ كجم دواجن مجمدة مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، ضبط ٧٠ كجم اصابع سوريمى بطعم الكابوريا مجهولة المصدر بدون بيانات، وتحرير عدد ١٦ محضر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأضاف «سعد»، أنه في إطار إستعدادات مديرية التموين لاستقبال عيد الاضحي المبارك؛ يتم انتاج ما يقرب من 10 مليون رغيف يوميا كمتوسط انتاج المحافظة من الارغفة البلدية لسد احتياجات المواطنين، كما اكد انه تم صرف ما يقرب من 700 الف بطاقة تموينية باجمالي مستفيدين حوالي 2 مليون مواطن من بداية شهر يوليو وحتى الان، وذلك من اجمالي بطاقات المحافظة التي تخطت المليون بطاقة.