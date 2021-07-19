رقابة على الأسواق وإنتاج 10 مليون رغيف.. الإسكندرية تواصل استعدادها لعيد الأضحى

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تواصل جميع الأجهزة المعنية بالاسكندرية، جهودها لاستقبال عيد الأضحى، سواء بتكثيف الحملات المرورية أو توفير جميع انواع اللحوم والسلع الضرورية.

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال ايام عيد الأضحى، لضبط أي مخالفات والتأكد من انضباط المخابز البلدية وإنتاج كميات كافية من الخبز والمطابقة للمواصفات الفنية. كما شدد على ضخ كميات كافية من السلع التموينية الأساسية؛ لسد احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال العيد.

أوضح محمد سعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنتاج ما يقرب من 10 ملايين رغيف يوميا لسد احتياجات المواطنين، مؤكدا صرف ما يقرب من 700 ألف بطاقة تموينية بإجمالي مستفيدين حوالي 2 مليون مواطن من بداية شهر يوليو وحتى الآن، من إجمالي بطاقات المحافظة التي تخطت المليون بطاقة.