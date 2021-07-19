محافظ كفر الشيخ يتابع الأسواق

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تابع اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، الحملات الميدانية للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية وعددها 1138 مخبزا بمدن وقرى المحافظة، وكافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتأكد من انتظام سير العمل بها، استعداداً لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد، مؤكداً على ضرورة توافر الصرف الصحي والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديلة في حالة حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظاً على سلامة اللحوم من ارتفاع درجة حرارة الجو أثناء عمليات الذبح .



ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتوفير مستلزمات عملية الذبح داخل المجازر ونقاط الذبح الـ19، وصيانة الأختام المستخدمة في ختم اللحوم وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم .



كما شدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات بالمجاز، فضلاً عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظاً على سلامة الجميع.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية كل في نطاقه للتأكد من عدم إقامة شوادر لذبح وبيع اللحوم بالمخالفة وتوقيع الغرامات المالية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مناشداً المواطنين الالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئي وانتشار الأمراض والأوبئة.



وعلى جانب أخر تمكنت حملات مديرية التموين بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، من ضبط 300 كيلو دواجن معبأة و150 قطع أوراك ،و70 قرص همبرجر مجهول المصدر، مؤكداً استمرار العمل بمطحن كفر الشيخ ودسوق، وتم منح مطحن بلطيم إجازة بعد صرف دقيق للمخابز لمدة 4 أيام، كما تم صرف 95% من المقررات التموينية عن شهر يوليو الجاري للبدالين، كما تم تحرير 20 محضراً متنوعا بين «لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، خبز ناقص الوزن، عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، بدون شهادة صحية، ترخيص».



كما شنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور أيمن عبداللاه، مدير مديرية الطب البيطري، حملات رقابية على مجازر الدواجن ومحلات بيع اللحوم والأسماك المجمدة والأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع اقتراب أيام عيد الأضحى، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 20 محضراً للمخالفين.