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مياة فيضان نهر الرهد بشرق السودان تغمر عدد كبير من منازل المواطنين بالقضارف

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مياة فيضان نهر الرهد بشرق السودان تغمر عدد كبير من منازل المواطنين بالقضارف مياة فيضان نهر الرهد بشرق السودان تغمر عدد كبير من منازل المواطنين بالقضارف

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تعرضت منطقة «المفازة» بولاية القضارف شرق السودان على الحدود السودانية الاثيوبية لفيضان نهر الرهد «شرق السودان»، وغمرت مياة الفيضان عدد كبير من منازل المواطنين السودانيين حيث تسببت في أضرارا مادية طفيفة .

وقامت لجنة طوارئ الخريف بالمنطقة بتفقد المناطق التي غمرتها مياه الفيضان واطمأنت على الموقف واستنفرت كافة قطاعات المجتمع المدني والشباب ولجان الخدمات والدفاع المدني بجانب توفير معينات الطوارئ لمواجهة الموقف.

ودعا عبدالله محمد هارون المدير التنفيذي بالإنابة ورئيس لجنة الطوارئ المواطنين السودانيين اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر.

المصرى اليوم

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