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صحة الغربية : نسبة الشفاء بين مصابي تجاوزت الـ80%

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صحة الغربية : نسبة الشفاء بين مصابي فيروس كورونا تجاوزت الـ80% صحة الغربية : نسبة الشفاء بين مصابي تجاوزت الـ80%

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قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن نسبة الشفاء من مصابي بالمحافظة تجاوزت الـ80%، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وقد تم تسجيل نسبة كبيرة من حالات التعافي يوميا ، بجميع المستشفيات، لافتا إلى أن ارتفاع معدلات الخروج بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا وبعد تلقيهم البروتوكولات العلاجية بمستشفيات ، خلال الفترة الماضية أدى إلى إعادة العمل بالعيادات الخارجية وتفعيل قوائم إنتظار العمليات واستقبال الحالات الغير كوفيد.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يجري متابعة حالات العزل المنزلي منذ بداية المبادرة هاتفيًا للاطمئنان على حالتهم الصحية والمتابعة الدورية لهم.

المصرى اليوم

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