محافظ كفر الشيخ يحذر من البناء المخالف خلال إجازة العيد

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حذر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من أن أي محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.



وأكد محافظ كفر الشيخ ،على رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على رؤساء المدن والوحدات القروية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.



كما وجه محافظ كفر الشيخ وحدة الجيومكانية برصد المخالفات أولاً بأول، والتعامل الفوري مع المخالفة، وإبلاغ غرفة العمليات بالمحافظة، وإدارة الأزمات ،و رؤساء المدن والوحدات القروية بالمخالفات ،ليتم التعامل معها فوراً.