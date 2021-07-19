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«السياحة و الآثار» المكتب الثقافي في كندا ينظم ندة للترويج للمتحف الكبير

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«السياحة و الآثار» المكتب الثقافي في كندا ينظم ندة للترويج للمتحف الكبير «السياحة و الآثار» المكتب الثقافي في كندا ينظم ندة للترويج للمتحف الكبير

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أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأثنين، أنه في إطار فعاليات شهر التراث المصري في أونتاريو بكندا، والترويج الثقافي والسياحي لمصر في كندا، نظّم المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال بكندا ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن المتحف المصري الكبير تحت عنوان «المتحف المصري الكبير – القديمة في القرن الواحد والعشرين»، شارك فيها نخبة من أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي من مختلف مقاطعات كندا.

تحدث خلالها الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، عن آخر التطورات الإنشائية والأثرية، موضحا أن المتحف يقام على مساحة تتعدى ۵۰۰ ألف متر مربع، ويعتبر أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، حيث يضم آثارا من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني.

وأضاف أن المتحف سيضم بين جنباته مكتبة متخصصة في علم المصريات، ومركزا للمؤتمرات، ومتحفا للطفل، ومركز أبحاث، ومعامل للترميم، وسينما ثلاثية الأبعاد، وأماكن مخصصة لخدمة الزائرين مثل المطاعم، ومحلات لبيع التذكارات السياحية والمستنسخات، ومواقف انتظار السيارات.

أدار الندوة الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي المصري ومدير مكتب البعثة التعليمية بمونتريال، والدكتور أحمد هيكل الملحق الثقافي المصري بمونتريال. شهدت حواراً مفتوحاً شارك فيه أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي تضمن العديد من الأسئلة حول المتحف المصري الكبير التي رد عليها الدكتور الطيب عباس.

المصرى اليوم

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