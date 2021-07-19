بـ2 مليون جنيه مصري.. شركة أمريكية تتيح إقامة حفلات زفاف في الفضاء

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في أعقاب تحرك قطاع سياحة الفضاء الناشئة بنجاح أول رحلة قام بها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، أصبح الفضاء مزارًا سياحيًا مرغوبًا حتى أن شركة « Space Perspective» الأمريكية المختصة بسياحة الفضاء أعلنت أنه يمكن للأزواج إقامة حفل زفافهم داخل كبسولة يحملها بالون فضائي بحلول العام 2024، مقابل 25 أف دولار للفرد.

مقابل 125 ألف دولار للفرد .. شركة أمريكية تتيح إقامة حفلات زفاف في الفضاء

وحسبما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية اليوم، تتيح شركة «سبيس بريسبكتيف» ومقرها ولاية فلوريدا الأمريكية حجز حفلات وفاف داخل كبسولات يحملها بالون فضائي بحجم ملعب كرة القدم يطفو على ارتفاع 100000 قدم (19 ميلاً) فوق مستوى سطح البحر بحلول عام 2024.

وتتيح الشركة خدمة حفل الزواج الفضائي في رحلة تستغرق ست ساعات على متن كبسولاتها مقابل 125 ألف دولار للفرد الواحد أي ما يعادل 2 مليون جنيه مصري.

مقابل 125 ألف دولار للفرد .. شركة أمريكية تتيح إقامة حفلات زفاف في الفضاء

وتستوعب الكبسولات الفضائية التي تحملها بالونات الفضاء العملاقة ما يصل إلى ثمانية ضيوف، وتحلق بهم في الفضاء وصولًا إلى طبقة الستراتوسفير(الطبقة الثانية للغلاف الجوي)، على ارتفاع 100 ألف قدم (19 ميلاً) فوق سطح كوكبنا.

مقابل 125 ألف دولار للفرد .. شركة أمريكية تتيح إقامة حفلات زفاف في الفضاء

وبحسب «ديلي ميل» بدأت الشركة الأمريكية حجز حفلات الزفاف منذ نهاية شهر يونيو الماضي، كما تزعم الشركة إقبال آخرين على حجز الرحلات ذاتها للاحتفال بعيد ميلادهم التاريخي على متن الكبسولات الفضائية.

ومن المفترض أن يتمكن الركاب من الاستمتاع بمناظر 360 درجة لكوكب الأرض أثناء وجودهم داخل الكبسولات الفضائية المزودة بخدمات فندقية كاملة شاملة تقديم الطعام والمشروبات، وغتاحة حمام وبار وخدمة الواي فاي.