السياحة والمصايف في الإسكندرية : اكتمال الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

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أعلن اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية عن استكمال كافة الاستعدادات لجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين خلال إجازة عيد الاضحي المبارك وكذلك استضافة ذوي الإحتياجات الخاصة بالمجان طوال ايام عيد الاضحي شامل الحصول على شمسية وكرسي.

ووشدد رئيس الإدارة على تطبيق الاجراءات الاحترازية على شواطئ المحافظة والبالغ عددها ٦٦ شاطئ.

وحددت الادارة المركزية للسياحة والمصايف عدة إشتراطات لجميع الشواطئ ابرزها

١- التباعد المكاني بين الشماسي بحيث لاتقل عن ٤متر بين كل شمسية وأخري.

٢- التعقيم المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه.

٣- توافر جهاز لقياس درجات الحرارة على كل شاطئ.

٤- توافر اسطوانات اكسيجين بالوحدات الطبية على الشواطئ .

٥- ارتداء اطقم العاملين بالشاطئ للكمامات.

٦- استكمال ادوات ومواد الاسعافات الاولية والمسعفين والمنقذين.

٧- الزام مستأجري الشواطئ بتطبيق كافة التعليمات الصادرة بشأن الاجراءات الاحترازية على الشواطئ وتوقيع الغرامات على المخالفين منهم.

٩- استخدام الادوات احادية الاستعمال على كافتريات الشواطئ.

١٠- انتشار فرق التفتيش والمتابعة على الشواطئ لمراقبة الموقف عليها اولا بأول.

وأهابت الادارة المركزية بالمواطنين بالالتزام بتلك التعليمات حرصا على الصحة العامة وحفاظا على ارواح الجميع.

وطالب رشاد المصطافين بضرورة الابلاغ في حالة وجود أي شكوي أو طلب مساعدة أو للاستفسار الاتصال على رقم الشكاوي المعلن.