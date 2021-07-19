مسؤول سوداني يشكك في صحة مزاعم إثيوبيا باستكمال الملء الثاني لسد النهضة

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شكك مصدر سوداني مسؤول في صحة المزاعم الاثيوبية بإكمال الملء الثاني لبحيرة سد النهضة ،مؤكدا أن أديس آبابا فشلت في تحقيق حجم التخزين الذي سبق أن أعلنت عنه والذي يقدر بحوالي 13.5 مليار متر مكعب.

وقال المصدر السوداني المسؤول لـ «المصري اليوم»: إن الأمر لم يكن بيد إثيوبيا، وليس في إمكانها التحكم في كمية التخزين، كما أنها لم تتمكن من مواصلة البناء في الممر الأوسط للسد للمستوى الذي سبق أن أعلنت عنه، معتبرًا أن الحكومة أديس آبابا فشلت في تنفيذ حجم الملء الذي اعلنته احاديا.

يأتي هذا فيما قالت مصادر معينة بملف مياه النيل، إن أثيوبيا سبق أن أعلنت انها ستقوم بتخزين نحو 13 مليار متر مكعب خلال موسم الفيضان الحالي وعلى مرحلتين، الأولى في يوليو الحالي وتعتزم فيها ملء نحو 6.6 مليار متر مكعب، والثانية خلال شهر أغسطس المقبل وتعتزم فيها ملء 6.7 مليار متر مكعب، مضيفه لكن في واقع الأمر هناك صعوبة كبيرة في تخزين هذه الكمية في ظل الارتفاع الحالي للممر الأوسط لسد النهضة.

وتابعت المصادر: أن الكمية التي يمكن لإثيوبيا تخزينها خلال هذا العام لن تزيد بأي حال عن 3 مليارات ولكنها تحاول من خلال خطاباتها التي سبق أن أرسلتها لمصر والسودان إيهام العالم أنها تصرفها ليس أحاديا وأنها تقوم بالتنسيق مع البلدين.

وقال السفير عبدالحليم عبدالمحمود سفير السودان السابق في مصر نشعر بالاسف لهذا الاعلان والاجراء الآحادى من جانب اثيوبيا الذي لايتسق مع ضرورات حسن النية التي اكد عليها اعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015، ومرتكزات واسس التعاون الاقليمى والتزامات اثيوبيا بموجب كافة الادبيات ذات الصلة.

وردا على سؤال حول اسباب عدم صدور أي قرار من مجلس الأمن بشان المشروع التونسي، قال السفير عبدالحليم عبدالحليم «عادة تاخذ مشروعات القرارات المطروحة على مجلس الامن وقتا بين مناقشات الخبراء والمندوبين والتشاور بين العواصم، مؤكدا أن السودان ومصر ملتزمان باستئناف العملية التفاوضية ولابد ان يكون هنالك امد محدد للفراغ من هذا الأمر.

ومن جانبه قال الدكتور عباس شراقي الخبير الدولي في الموارد المائية أن السلطات الاثيوبيه فشلت في استكمال عمليه الملء الثاني، وانها أجبرت على وقف عمليات البناء في الممر الأوسط لسد النهضة، موضحا أن اثيوبيا لم تستطع بناء سوي 8 أمتار فقط في الممر الأوسط وهذا معناه انهم لن يستيطعوا حجز سوي 3 مليار متر مكعب فقط.

وقال الدكتور عباس شراقي لـ«المصري اليوم»: ان اثيوبيا كانت تستهدف تخزين حوالي 13.5 مليار متر مكعب في المرحلة الثانية لملء سد النهضة يضاف اليهم 5 مليار متر مكعب تم تخزينها العام الماضي في المرحلة الأولي للملء، مضيفا «وبالتالي كان من المفترض ان يتم تخزين 18.5 مليار متر مكعب من المياة في بحيرة السد، ولكن فعليا حجم التخزين في البحيرة حاليا هو أقل من 8 مليار متر مكعب لكون الارتفاع الحالي للسد يقف عند 573 مترا.

وقال «شراقي»، إن بحيرة سد النهضة وصلت إلى منسوب الخرسانة الحالية (573 م) مما يصعب من رفعها أكثر من ذلك مع استمرار هطول الأمطار بغزارة الأمر الذي اجبر السلطات الاثيوبية على سحب المعدات من أعلي الممر الأوسط وذلك بسبب أن مياه الفيضان بدأت في العبور أعلى الممر الأوسط مؤكدا أنه إنه رغم ضعف التخزين الثاني الذي يعادل حوالي 3 مليار متر مكعب، وإجمالي 8 مليار متر مكعب، فإن موقف مصر والسودان لم يتغير من رفض أي تخزين بدون اتفاق.

وإعتبر الدكتور عباس شراقي ان اعلان اثيوبيا نجاح الملء الثاني لهدف سياسي فقط، وقال في رده على تصريحات وزير الري الاثيوبي بأن إكتمال الملء الثاني لن يتسبب في ضرر لمصر والسودان «أن الفيضان بدأ في المرور بالفعل من أعلي الممر الأوسط، مشيرا إلى أن الفتحتين الموجودين في أسفل جسم السد يمرروا يوميا حوالي 50 مليون متر مكعب في حين أن حجم مرور الفيضان أعلي جسم السد يبلغ 600 مليون متر مكعب وقد يصل إلى مليار متر مكعب يوميا وبالتالي فإن حديث وزير الري الاثيوبي عن مرور المياة من الفتحتين لا معني له.

وكشف الدكتور عباس شراقي عن ان المرحلة الأولي لملء السد لم تكتمل، مؤكدا ان إكتمال عملية الملء تتم في حال البدء في توليد الكهرباء.

وقال «رغم مرور عام على عملية الملء الأول والتي تم فيها تخزين حوالي 5 مليار متر مكعب والتي كانت كافية لبدء توليد الكهرباء من التوربينات إلا إنه حتي الآن لم تستطع اثيوبيا بدء توليد الكهرباء، مضيفا» هذا معناة ان هناك مشكلات مستمرة في التوربينات.

