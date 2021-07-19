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محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مصنع الغزل وترعة المسلك بشبين الكوم

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محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مصنع الغزل وترعة المسلك بشبين الكوم محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع مصنع الغزل وترعة المسلك بشبين الكوم

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تابع، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ترعة الغزل وترعة المسلك بحى غرب شبين الكوم وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام.

حيث تفقد المحافظ الأعمال المنفذة على أرض الواقع والتى تتضمن رصف وتركيب بلاط الإنترلوك وأعمدة ديكورية وتشجير، وشدد المحافظ على القائمين بتكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من الأعمال خلال إجازة عيد الأضحى وموجهاً بضرورة الإلتزام بجودة الأعمال والإشتراطات الفنية من أجل الإرتقاء بالذوق العام والمظهر الحضارى.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد، مشيراً إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الانجاز والإرتقاء بمستوى الخدمات.

المصرى اليوم

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