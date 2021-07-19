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لقي شخصان اثنان مصرعهما، فيما أصيب 45 آخرون، في 3 حوادث تصادم بطرق المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، 3 إخطارات بـ 3 حوادث تصادم بطرق المحافظة، تسببت في مصرع شخصين اثنين، وإصابة 45 آخرين.

وشهد طريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، الحوادث الثلاثة، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون، في حادث تصادم سيارتين، جنوب كمين البرشا بمركز ملوي، ومصرع طفل، وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم سيارتين، أمام قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار، وإصابة 17 آخرين في حادث تصادم سيارتين شمال بوابة الرسوم بمركز سمالوط .

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، ووضعت الجثامين تحت تصرف النيابة العامة.