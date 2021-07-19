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دخل أحمد خليل، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإفريقي التونسي، دائرة اهتمامات نادي الزمالك، تمهيدًا للتعاقد معه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «الصباح» التونسية، أن وكيل أعمال أحمد خليلن تواصل مع يوسف العلمي، رئيس نادي الإفريقي التونسي، وأبلغه أن اللاعب لن يجدد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، نظرًا لضعف المقابل المادي المعروض عليه.

وأوضحت أحمد خليل، لديه عرضًا من نادي قونيا سبور التركي بالإضافة إلى عرض من نادي الجونة، مشيرة إلى أنه دخل أيضًا دائرة حسابات نادي الزمالك لتعويض التونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع الفريق الأبيض.

وبدأ الزمالك في التجهيز للميركاتو الصيفي مبكرًا من أجل تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين في المراكز التي يعاني منها الفريق من نقص عددي، على رأسها خط الوسط.