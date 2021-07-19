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رفع من القائمة الحمراء للسفر إلى أيرلندا

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رفع مصر من القائمة الحمراء للسفر إلى أيرلندا رفع من القائمة الحمراء للسفر إلى أيرلندا

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قررت الأيرلندية رفع جمهورية العربية من القائمة الحمراء للمسافرين إلى أيرلندا، وهي القائمة التي تشمل الدول التي يخضع القادمين منها لحجر صحي إجباري في أحد الفنادق التابعة للحكومة الأيرلندية لمدة ١٢ يوما. وبناء عليه، لا يتم فرض الحجر الفندقي الإجباري على القادمين من مصر إلى أيرلندا منذ مساء يوم ١٦ يوليو الجاري.

و جاء هذا القرار بعد الجهود المكثفة التي بذلتها السفارة المصرية في دبلن، وتواصل السفير خالد ثروت، السفير المصري لدى أيرلندا، مع الجهات الأيرلندية المعنية لشرح وتوضيح الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كوفيد-١٩.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في عودة حركة السفر والسياحة بشكل أكبر بين البلدين، وتنشيط التعاون الثنائي في العديد من المجالات المتنوعة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمار.

المصرى اليوم

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