محافظ قنا يتفقد محال المعرض الدائم لمنتجات الشباب بمنطقة ميدان المحطة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الاثنين، جولة تفقدية لمحال المعرض الدائم لمنتجات الشباب بمنطقة ميدان المحطة، برفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لدراسة المقترحات التي قدمها عدد من الشباب مستأجرى محال المعرض خلال اجتماع الأسبوع الماضى ،والتى من شأنها زيادة حركة البيع والشراء والقيمة التنافسية لمحلات المعرض.

وأوضح محافظ قنا أن المعرض الدائم لمنتجات الشباب مقام على مساحة ٥١٠ متر، ويضم ٣٤ محل موزعة على طابقين، بالإضافة إلى صالة عرض بمساحة ٢٠٠ متر، مؤكدا أن المعرض يحتل موقعا استراتيجي متميزا وسط مدينة قنا، ويساهم في رواج المنتجات المعروضة به، مشيرا إلى أن محال المعرض تستحق قيمة ايجارية أعلى من القيمة الحالية، ولذلك سيتم طرح هذه المحلات في مزاد علنى عقب إنتهاء مدة التعاقد الحالية بعد عامين، بهدف تعزيز موارد المحافظة وتعظيم الإستفادة من الأصول التابعة لها.

جوله تفقدية لمحافظ قنا

ووجه «الداودى»، المسئولين بدراسة المقترحات التي تم عرضها من قِبل مستأجرى تلك المحال، وإمكانية تنفيذها لتطوير المعرض وجذب المزيد من زواره، وزيادة حركة البيع والشراء .