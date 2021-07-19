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نائب مهنئا الرئيس بعيد الأضحى : نقف خلفك لإستكمال مسيرة البناء

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نائب مهنئا الرئيس بعيد الأضحى : نقف خلفك لإستكمال مسيرة البناء نائب مهنئا الرئيس بعيد الأضحى : نقف خلفك لإستكمال مسيرة البناء

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هنأ النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبدالفتاح والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات والسلام.

وأشاد الرشيدي بالإنجازات والتنمية التي تمت على أرض الواقع خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي.

ودعا الرشيدي، في بيان له اليوم الإثنين، الشعب المصري بالوقوف خلف الرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في كافة المجالات وتحقيق الأمن والأمان لشعب العظيم، وبناء دولة قوية تحقق مستقبل أفضل لمصر وشعبها والقضاء على كافة التحديات التي تواجه الدولة.

وناشد عضو مجلس الشيوخ، جميع المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وعدم التجمعات خلال الاحتفال بعيد الأضحى، سواء في مراسم الاحتفال، أو بعد صلاة العيد، وذلك تجنبا للموجة الرابعة من المستجد، مطالبا باتباع التباعد الإجتماعى، وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات وذلك تجنبا لانتشار العدوى.

المصرى اليوم

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