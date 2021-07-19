محافظ المنوفية يقرر صرف 50 ألف جنيه لنزلاء دار المسنين ببركة السبع

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قام، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بزيارة تفقدية لعدد من دور الأيتام ومؤسسات الرعاية الإجتماعية ، وذلك لتقديم التهنئة لأبنائه الأيتام وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك فضلاً عن الإطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم وتوفير كل ما يلزمهم للارتقاء بالمستوى العام، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى ورئيس جمعية الهلال الأحمر.

بدأت الجولة بزيارة محافظ المنوفية لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم والتى تضم 29 فتاة، حيث قام المحافظ بتوزيع العيدية والهدايا وشنط مواد غذائية على أبنائه الأيتام تزامناً بالإحتفال بالعيد ، كما أمر بإيداع ألف جنيه كعيدية من المحافظة يودع فى حساب كل فتاة دعماً لهم.

كما تفقد المحافظ مؤسسة الرعاية الإجتماعية للأطفال بقويسنا "الأحداث " وتضم 34 طفل، وقدم المحافظ العيدية والهدايا وشنط مواد غذائية على الأطفال واستمع إلى شرح عن طبيعة العمل بالمؤسسة والخدمات التى تقدمها ، وحرص المحافظ على تفقد ورشة النجارة وألية العمل بها وخلال تفقده للمؤسسة وجه المحافظ بضرورة التنسيق لتوفير 2 ثلاجة و2 ديب فريزر نظراً لحاجة الدار إليهم، وأكد المحافظ مدى حرصه وإهتمامه بكافة مؤسسات دور الأيتام بالمحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع.

واختتم المحافظ جولته بتفقد دار المسنين ببركة السبع بإجمالى 23 مسن لتقديم العيدية ومواد غذائية وكذا الوقوف على مدى تلبية مطالبهم وإحتياجاتهم وتقديم كافة الرعاية الكاملة لهم ، وقرر المحافظ صرف 50 ألف جنيه توزع على نزلاء الدار كل على حسب حالته ، كما قرر إقالة مدير الدار لسوء إدارته وكثرة الشكاوى وتكليف وكيل وزارة التضامن بتعيين مدير جديد بدلاً منه حرصاً على الصالح العام.

وقدم محافظ المنوفية التهنئة لشعب المنوفية العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يعيد علينا وعلى الشعب المصري هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.