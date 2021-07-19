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ننشر مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021، ساعات قليلة وتبدأ تكبيرات العيد في المساجد.. سيطرت على محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، موعد صلاة عيد الأضحى ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد صلاة عيد الاضحى «المصري اليوم» تواصل تقديم سلسلة الخدمات التي تقدمها وتنشرت مواعيد صلاة العيد في القاهرة ومحافظات وجه بحري وقبلي.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2021

وحسب وزارة الأوقاف، فأماكن إقامة صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، هي جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، على أن يمنع إقامتها في الساحات، والزوايا، والمصليات، والمساجد التي لا تقام بها الجمعة، كما تمنع صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر بالطرقات، والشوارع.

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2021

طبقا للحسابات الفلكية فإن موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والجيزة سيكون الساعة 5:32 صباحًا.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظات الدلتا 2021

صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية الساعة 5:35 صلاة عيد الأضحى في البحيرة الساعة 5:26 صلاة عيد الأضحى في شرم الشيخ الساعة 5:24 صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ الساعة 5:31 صلاة عيد الأضحى في مرسى مطروح الساعة 5:45 صلاة عيد الأضحى في دمنهور الساعة 5:33 صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 5:25 صلاة عيد الأضحى في طنطا الساعة 5:31 صلاة عيد الأضحى في بنها الساعة 5:31 صلاة عيد الأضحى في دمياط الساعة 5:27 صلاة عيد الأضحى في المنصورة الساعة 5:29 صلاة عيد الأضحى في السويس الساعة 5:27 صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية الساعة 5:26 صلاة عيد الأضحى في العريش الساعة 5:19 صلاة عيد الأضحى في الزقازيق الساعة 5:30 صلاة عيد الأضحى في شبين الكوم الساعة 5:32 صلاة عيد الأضحى في أبوسمبل الساعة 5:45 صلاة عيد الأضحى في السلوم الساعة 5:53 صلاة عيد الأضحى في طابا الساعة 5:18

صلاة العيد الاضحي

مواعد صلاة العيد الأضحى في الفيوم الساعة 5:35 مواعد صلاة العيد الأضحى في بني سويف الساعة 5:34 مواعد صلاة العيد الأضحى في المنيا الساعة 5:38 مواعد صلاة العيد الأضحى في الغردقة الساعة 5:27 مواعد صلاة العيد الأضحى في الخارجة الساعة 5:47 مواعد صلاة العيد الأضحى في أسيوط الساعة 5:38 مواعد صلاة العيد الأضحى في سوهاج الساعة 5:37 مواعد صلاة العيد الأضحى في قنا الساعة 5:34 مواعد صلاة العيد الأضحى في أسوان الساعة 5:37

أماكن صلاة عيد الأضحى 2021

مواعيد صلاة عيد الأضحى في محافظات الصعيد 2021

وحسب وزارة الأوقاف، فأماكن إقامة صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، هي جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، على أن يمنع إقامتها في الساحات، والزوايا، والمصليات، والمساجد التي لا تقام بها الجمعة، كما تمنع صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر بالطرقات، والشوارع.

شروط صلاة عيد الأضحى 2021

وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات التي تقام بالمساجد خلال صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، والتي تتمثل في: اصطحاب كل مصلٍ المصلى الشخصي له والالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار غلق دورات المياه.

صلاة العيد الاضحي

وتابعت وزارة الأوقاف، أنّه بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة، فلا مانع من فتحها تحت إشراف کامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إقامة صلاة عيد الأضحى ستكون فقط في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة، دون إقامتها في الساحات، مؤكدا على عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الزوايا ولا المصليات ولا الساحات ولا في الطرقات.

كيفية صلاة عيد الأضحى

تؤدى صلاة عيد الأضحى بركعتين، يبدأهما الإمام بتكبيرة الإحرام، ثم يقول دعاء الاستفتاح وهو مستحب، ثم يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وآيات من القرآن، ويستحب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يقوم للركعة الثانية ويكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وآيات من القرآن يستحب أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة المعروفة، ويستوفي الركوع، والرفع منه، والسجود، ثم يجلس للتشهد ويسلم.

طالب وزير الأوقاف المصلين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب الالتزام بها في صلاة العيد باصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وقت الصلاة مع التباعد الاجتماع، مشددا على ضرورة فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة خطبة صلاة العيد عن 10 دقائق فقط،

ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهى: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً).

تكبيرات عيد الأضحي 2021

وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه«.