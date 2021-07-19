حملات للتوعية بالاستخدام الأمثل للمياه خلال العيد في المنيا

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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حملات توعية مكثفة لترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل خلال الأضاحي وإجازة عيد الأضحى المبارك .

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن إدارة التوعية بالشركة بالتعاون مع مديرى أفرع الشركة بمراكز دير مواس، وملوى، وأبوقرقاص، والمنيا، وسمالوط، ومطاى، وبنى مزار، ومغاغة، والعدوة، نفذت أكثر من حملة خلال هذه الفترة؛ كما تم النشر في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي .

واضاف «الشهاوي» أن الحملة تأتى ضمن توجيهات القياده السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالعمل على توفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن وزيادة وعى المواطنين بالحفاظ على هذه الموارد

وأكد «الشهاوى» جاهزية الشركة ورفع درجات الإستعداد القصوى خلال فترة العيد وأن الشركة تعمل بنظام الورادى مناشدا مواطنى المحافظة الإتصال بالخط الساخن في حالة وجود أي شكوى وذلك من خلال رقم ١٢٥ للتليفون الأرضى أو ٠١٢٧١١٩٦١٩٦/٠١٥٠٥٠٩٠١٣ موبايل أو إرسال رسائل عن طريق الواتس من خلال الرقم ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧