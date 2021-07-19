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إزالة 3 حالات تعد بمساحة 450 م2 بمدينة أسوان

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إزالة 3 حالات تعد بمساحة 450 م2 بمدينة أسوان إزالة 3 حالات تعد بمساحة 450 م2 بمدينة أسوان

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قام مسئولي الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإزالة 3 حالات تعدى بمساحة 450 م2 بالظهير الخلفى لعمارات الصداقة الجديدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وشدد المحافظ على ضرورة المصادرة الفورية لكافة مكونات المخالفات والتعديات التي تشهدها أي منطقة بمختلف المدن والمراكز، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، فيما قام مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع طفح مياه الصرف بجوار الصالة المغطاة بمنطقة حى العقاد، كما تم تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة للعطل الذي شهده خط مياه الشرب بمنطقة الحجعلاب بأبوالريش وتم تركيب ماسورة جديدة، وإعادة تشغيل وضخ المياة مرة أخرى .

المصرى اليوم

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