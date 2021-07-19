نجاح عملية «إصلاح الرئة» لأحد أبطال «ملحمة البرث» بمجمع الإسماعيلية الطبي

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبي بمجمع الإسماعيلية الطبي في إنقاذ حياة «إبراهيم عميرة» أحد المجندين من أبطال معركة البرث بشمال سيناء عام 2017، التي استشهد فيها عدد من رجال الكتيبة (103 صاعقة) مع قائدهم العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، أنه فجر الجمعة الماضي حضر البطل «إبراهيم عميرة»، إلى المجمع الطبي التابع للهيئة في محافظة الإسماعيلية، وهو في حالة إعياء شديدة، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين إصابته بانفجار شديد في الرئة نتيجة وجود أكياس هوائية بالرئة.

وأضافت، أنه على الفور تم تركيب أنبوبة صدرية، وتحضيره لدخول العمليات لإصلاح الرئة وغلق الثقب الموجود بها، مؤكدة أنه تم إجراء العملية له بنجاح واستقرار حالته الصحية وأن الرئة تعمل الآن بكفاءة كاملة.

وتابعت، أنه تم إجراء العملية بنجاح للبطل على يد فريق من أمهر الأطباء داخل المجمع الطبي التابع للهيئة بالإسماعيلية، يضم كلًا من د. السيد فياض رئيس قسم جراحة القلب، د. يوحنا إدوارد استشاري جراحة الصدر، د. أحمد خليفة أخصائي جراحة القلب والصدر، د. أحمد عادل رئيس قسم التخدير، إضافة إلى الفريق المعاون من أكفء أطقم التمريض وفنيين الأشعة بالمجمع.

وأعربت هيئة الرعاية الصحية والفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية، عن فخرهم واعتزازهم بتقديم الخدمة والرعاية الصحية اللازمة لأحد أبطال ملحمة البرث الناجين، هؤلاء الأبطال الذين قدموا العديد من التضحيات والمواقف البطولية لتظل مصرنا عزيزة أبيّة.

جدير بالذكر، أن مجمع الإسماعيلية الطبي يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمرضى، ويتم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتطورة بجودة عالمية، فضلًا عن أنه يضم مجموعة من أمهر الكوادر الطبية والإدارية التي تساعد على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى.

كما يضم المجمع أكثر من 30 تخصصًا طبيًا لعلاج المرضى، ومنها تخصصات (القلب والصدر والرئة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، جراحات وجلسات كيماوي الأورام، الجهاز الهضمي والكبد، العصبية والنفسية)، والعديد من التخصصات الطبية الأخرى والمعامل والأشعة المتقدمة.

فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع الطبي في الإسماعيلية، 423 سرير، منهم 285 أسِرة إقامة داخلية للمرضى، و63 رعايات مركزة، و14 غرف عمليات، 32 حضانة، بالإضافة إلى 33 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية.