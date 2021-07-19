رفع 80 طن تراكمات أتربة وقمامة في أسوان

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر برفع 80 طن من تراكمات الأتربة والمخلفات على مدار الأسبوع الماضى ضمن معسكر «قريتنا جميلة ونظيفة» بنجوع قرى أبوالريش قبلى وبحرى وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية لقروى أبوالريش، بجانب عدد من المتطوعين من الشباب والجمعيات الأهلية حيث شمل المعسكر أيضاً أعمال التجميل والتشجير والدهانات وعقود الزينة على أعمدة الإنارة بطريق أسوان / القاهرة الزراعى، وهو الذي توازى مع تنظيم حملة للإشغالات إستهدفت رفعها من السوق السياحى، وأسواق الشواربى والحارث والسيدة نفيسة.

فيما تم رفع تراكمات أتربة ناتجة عن حفر لصيانة الشبكات وسط عمارات السيل الجديد بعد وصول شكوى لإحدى المواطنات على الواتس الخاص بالمحافظ.

وفى نفس الإتجاه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة العميد محمد البنا بتنظيم حمله مكبرة بمدينه دراو ضمت من الأمن الصناعي والتموين والصحة ومكتب العمل والبيئة لرفع الإشغالات ومراجعة التراخيص، بجانب تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من فيرس كورونا، علاوة على ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع مع مواجهة جشع بعض التجار حيث تم عمل محاضر للمخالفين، فيما واصلت أعمال رصف الطرق الداخلية داخل قرية المنصورية طبقاً للخطة المحددة على مستوى قرى ومدن المحافظة.