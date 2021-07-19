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«» تُطلق حملات يومية على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع اللحوم خلال عيد الأضحى

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«التموين» تُطلق حملات يومية على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع اللحوم خلال عيد الأضحى «» تُطلق حملات يومية على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع اللحوم خلال عيد الأضحى

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وجه الدكتور على المصيلحى وزير والتجارة الداخلية، بإنشاء غرف متابعة مركزية بكل مديرية لمتابعة حاله الأسواق وتوافر السلع بها، وقام مديرو المديريات بإنشاء غرف متابعة مركزية برئاسة مدير المديرية إضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية بالمحافظات، وقال مديرو المديريات أنهم على استعداد لتلقى أي شكاوى من المواطنين في أيام العيد لحلها، وأن كل مديريات التموين في العيد تعمل طوال اليوم بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلي، ومع تشديد الرقابة وتسيير الحملات ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

وأكد مديرو المديريات بالمحافظات، أنهم أطلقوا عدد من الحملات على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وقد أسفرت الحملات عن ضبط، سيارة شيفرولية بمحافظة الغربية محملة بكمية من شكائر الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %زنه الشكارة 50 كجم وعليها سبعة وتسعون شكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي تسعه أطنان وثماني مائة وخمسون كيلوجرام محظور تداوله بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 17481لسنه 2021 جنح مركز طنطا والعرض على النيابة المختصة للأمر باتخاذ اللازم.

وأكد مديرو المديريات، أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكفاءة عالية ويتوافر بها كل أنواع السلع سواء كانت لحوم طازجه أو مبردة أو خراف حية أيضا وأشاروا إلى أنه تم إنشاء عدد من الشوادر بكل محافظة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الاضحى المبارك.

المصرى اليوم

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