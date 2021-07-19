إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالمنوفية.. واستمرار الحملات خلال العيد

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صرح المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأن إجمالى ما تم إزالتة اليوم الأثنين 19 يوليو بلغ (8) حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية (٧ قيراط و١٢ سهم )، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ ( 4) حالات تعدى بمركز ومدينة أشمون بمساحة ٤٢٨ متر، كما تم تنفيد إزالة لـحالة تعدى بتلا على مساحة ٨٠ متر، فضلا عن إزالة حالتى تعدى بالباجور على مساحة ٧٥٠ متر، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة في المهد لحالة تعدى بالسادات بمساحة ٦٠ متر، مؤكدا على إدارة حماية الأراضى بدوام المتابعة لرصد أي مخالفات تعدى على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حزم لأاى حالى تعدى بالمخالفة للقرارات الوزارية.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى على مساحة 180 متر عبارة عن أعمدة حديدية وسقف وقاعدة أسمنتية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبة شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات الأمنية بالإستمرار في شن الحملات الدورية والمتابعة الميدانية لإزالة كافة التعديات في المهد وإتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين حفاظا على حق الشعب وفرض سيادة القانون.