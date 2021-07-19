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منظمة خريجي الأزهر بالمنيا تشارك كنيسة كاثوليكية العرض المسرحي «المهزلة الأرضية»

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منظمة خريجي الأزهر بالمنيا تشارك كنيسة كاثوليكية العرض المسرحي «المهزلة الأرضية» منظمة خريجي الأزهر بالمنيا تشارك كنيسة كاثوليكية العرض المسرحي «المهزلة الأرضية»

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قال أحمد نوح، أمين عام فرع منظمة خريجي الأزهر بالمنيا، إنه بدعوة كريمة من الأب تيموثاوس نبيل راعي الكنيسة الكاثوليكية بملوي، والأنبا بشارة جودة أسقف الطائفة الكاثوليكية بمراكز أبوقرقاص وملوي وديرمواس؛ لمنظمة خريجي الأزهر بالمنيا، للمشاركة ولحضور العرض المسرحي المقام بمقر كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة ملوي، بعنوان «مهزلة أرضية»


وأشار نوح، أمين عام الفرع إلى أن التعايش مع إخواننا المسيحيين بطوائفها المختلفة يؤكد على إرشاد أزهرنا الشريف الذي يدعو إلى ترسيخ فلسفة العيش المشترك واحترام عقائد الآخرين والعمل معا فيما هو متفق وهو كثير، يقينا أننا شعب يدا واحدة، نشارك بعضنا البعض في المناسبات الاجتماعية، وفي الأفراح والأحزان، متيقنين أن الإسلام والمسيحية رسالة السماء إلى الأرض، مما يعبر عن النسيج الواحد لأبناء الوطن الواحد، ومما يؤكد ويدلل للعالم أجمع أن ???????? أسرة واحدة، في رباط دائم إلى يوم القيامة.

حضر العرض البرلمانيين، صابر عبدالحكيم ابوزيد، محمد مصطفى، عضوا مجلس النواب، والشيخ محمد صابر حبيب، رئيس بيت العائلة، المهندس جرجس فايز زكي أمين لجنة المصالحات، طه والي، أمين الشباب ببيت العائلة، ورأفت ميخائيل، علاقات عامة مطرانية ملوي، والدكتورة مرفت الشرقاوي، عضو مجلس النواب سابقا.

المصرى اليوم

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